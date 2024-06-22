​​YouTube заблокировал купленные с использованием VPN премиум-подписки

Представитель YouTube подтвердил, что компания принимает меры по обнаружению несовпадения местоположения, требуя от пользователей обновить информацию, чтобы она отражала их фактическую страну проживания. Пока неясно, все ли поддельные подписки автоматически отменяются, но пострадавшие пользователи уже сообщали о подобных действиях на форумах типа Reddit.

Этот шаг последовал за недавними усилиями YouTube по борьбе с блокировщиками рекламы, что свидетельствует о более широкой стратегии по ужесточению контроля над своими подписными сервисами, пишут СМИ.