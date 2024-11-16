YouTube заполонили незаконные фильмы в хорошем качестве

Эти каналы используют интересную стратегию — сначала загружают безобидный обычный контент, а затем подкидывают голливудские хиты. Однако такие каналы исчезают так же быстро, как появляются, удаляются YouTube до того, как создатели успевают монетизировать контент.

Некоторые предполагают, что этот поток бесплатных фильмов может быть частью более «масштабного тренда», связанного с политикой. Обсуждения цензуры на YouTube и рост других платформ, таких как X (бывший Twitter), делают тайминг события «странно стратегическим», считает обозреватель, хотя истинные цели остаются непонятными. Может ли это быть вирусной уловкой или просто «аномалией в цифровом развлекательном контенте»? Неизвестно, но «дареному коню в зубы не смотрят».