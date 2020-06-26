YouTube запустил запись коротких видео прямо из приложения

Новая опция доступна ограниченному числу пользователей Android и iOS. Чтобы записать 15-секундный ролик, нужно нажать на кнопку «Создать видео» в мобильном приложении YouTube. Это не аналог сторис: получившееся видео можно будет опубликовать на видеосервисе в качестве обыкновенного ролика. Более длинные видеозаписи можно всё так же загружать из галереи.

Журналисты полагают, что YouTube ввёл новую опцию в качестве ответа на растущую популярность сервиса TikTok. Напомним, это приложение позволяет записывать короткие ролики под музыку и делиться ими с другими. Ещё в апреле СМИ сообщали, что YouTube работает на конкурентом TikTok — сервисом Shorts.