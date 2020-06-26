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YouTube запустил запись коротких видео прямо из приложения
Но это не сторис
YouTube запустил запись коротких видео прямо из приложения. Их длительность составляет 15 секунд.
Новая опция доступна ограниченному числу пользователей Android и iOS. Чтобы записать 15-секундный ролик, нужно нажать на кнопку «Создать видео» в мобильном приложении YouTube. Это не аналог сторис: получившееся видео можно будет опубликовать на видеосервисе в качестве обыкновенного ролика. Более длинные видеозаписи можно всё так же загружать из галереи.
Журналисты полагают, что YouTube ввёл новую опцию в качестве ответа на растущую популярность сервиса TikTok. Напомним, это приложение позволяет записывать короткие ролики под музыку и делиться ими с другими. Ещё в апреле СМИ сообщали, что YouTube работает на конкурентом TikTok — сервисом Shorts.