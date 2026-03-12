YouTube заработал на рекламе больше Disney, Paramount и Warner Bros… вместе взятых

Опубликовано 12 марта 2026, 08:111 мин.
YouTube заработал на рекламе больше Disney, Paramount и Warner Bros… вместе взятыхСтарожилы сдают позиции
YouTube достиг интересной финансовой отметки. По итогам 2025 года доход платформы от рекламы составил 40,4 миллиарда долларов. Для сравнения: это больше, чем заработали на рекламе четыре одни из крупнейших голливудских студий — Disney, NBCUniversal, Paramount и Warner Bros. Discovery. Вместе взятые. Их совокупный результат остановился на отметке 37,8 миллиарда.
Еще год назад ситуация была обратной: в 2024 году YouTube отставал от «киношников» (36,1 миллиарда против 41,8 миллиарда).
Проблема традиционных студий, как пишут СМИ, в том, что телевизионная аудитория «неуклонно сокращается», а производство фильмов и шоу дорожает. Даже собственные стриминговые сервисы пока не помогают им догнать YouTube по темпам роста рекламных доходов.
Впрочем, реклама — не единственный источник заработка для видеогиганта. Общая выручка YouTube в 2025 году достигла 60 миллиардов долларов благодаря подпискам.