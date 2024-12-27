Ю. Корея обратилась к ИИ в войне против пиратских сервисов

Правительство намерено заменить ручные методы обнаружения на системы искусственного интеллекта, чтобы отслеживать и закрывать нелегальные стриминговые сайты. Эти усилия являются частью более широкой стратегии, которая включает в себя государственно-частный фонд в размере 1 триллиона вон (около 685 миллионов долларов) для расширения глобального охвата корейских СМИ.

Крупнейшие технологические и «контентные компании», включая Samsung, LG и CJ ENM, сотрудничают в этом проекте. ИИ также будет использоваться для дубляжа, персонализированных рекомендаций и интерактивного повествования. Правительство планирует обучать работников технологиям ИИ и уделять приоритетное внимание компаниям, внедряющим ИИ в производственные процессы.