Ю. Корея обратилась к ИИ в войне против пиратских сервисов

Опубликовано 27 декабря 2024, 21:131 мин.
Ю. Корея обратилась к ИИ в войне против пиратских сервисовСтриминговые сайты
Правительство Ю. Кореи планирует использовать искусственный интеллект для борьбы с пиратскими стриминговыми сайтами в рамках стратегии по продвижению корейского контента на мировом рынке.
Правительство намерено заменить ручные методы обнаружения на системы искусственного интеллекта, чтобы отслеживать и закрывать нелегальные стриминговые сайты. Эти усилия являются частью более широкой стратегии, которая включает в себя государственно-частный фонд в размере 1 триллиона вон (около 685 миллионов долларов) для расширения глобального охвата корейских СМИ.
Крупнейшие технологические и «контентные компании», включая Samsung, LG и CJ ENM, сотрудничают в этом проекте. ИИ также будет использоваться для дубляжа, персонализированных рекомендаций и интерактивного повествования. Правительство планирует обучать работников технологиям ИИ и уделять приоритетное внимание компаниям, внедряющим ИИ в производственные процессы.