Юридический ИИ-стартап привлек $19 млн

Основанная в декабре 2023 года бывшим исследователем McKinsey и Amazon Харшем Сахаи, компания разработала ИИ-агентов, которые собирают, анализируют и обобщают данные. Вместо того чтобы полагаться на традиционных консультантов, стартап сотрудничает с экспертными сетями и использует ИИ для опроса инсайдеров отрасли, собирая информацию о компаниях и рынках.

Система Bridgetown работает в три этапа: ИИ-агенты проводят интервью, LLM обрабатывают данные, а более мелкие модели создают удобные для чтения резюме. Такой подход позволяет компании провести первичный анализ всего за 24 часа, используя данные из сотен источников.

Для обеспечения точности клиенты могут отслеживать каждый шаг исследовательского процесса и проверять записи интервью. ИИ Bridgetown также собирает информацию из нескольких источников, что снижает риск ошибок.