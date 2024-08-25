Юридическим фирмам предложили внедрить ИИ

Поскольку отрасль стремительно движется к внедрению технологий искусственного интеллекта, Котур описывает четыре стратегических подхода, которые юридические фирмы могут использовать, чтобы оставаться «конкурентоспособными и эффективными», своими мыслями он поделился в статье для HackerNoon.

Некоторые фирмы могут предпочесть выделить свои традиционные, основанные на человеческом факторе услуги, обращаясь к клиентам, которые ценят личное общение, а не технологические достижения. Однако такой подход рискует остаться позади, поскольку ИИ становится все более важным средством обеспечения эффективности и рентабельности, считает Котур.

Другая модель предполагает использование инструментов ИИ для поддержки юристов-людей без полной интеграции ИИ в основные процессы. Несмотря на то что эта модель занимает промежуточное положение, она все равно требует от юристов управления и интерпретации результатов работы ИИ, что может ограничить общую эффективность.

Фирмы, внедряющие ИИ в конкретные юридические рабочие процессы, такие как проверка документов и анализ договоров, могут оптимизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов. Такой подход требует индивидуальной стратегии внедрения и согласования со стратегическими целями фирмы.

«Наиболее инновационные фирмы» будут использовать ИИ для разработки новых моделей обслуживания, которые удовлетворяют неудовлетворенные потребности и нарушают традиционную практику. Это требует значительных инвестиций и глубокого понимания как технологий, так и правовых норм.

Котур подчеркивает важность баланса между возможностями ИИ и человеческим опытом для обеспечения «исключительной ценности услуг» для клиентов.