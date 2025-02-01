Она использует специальный формат субтитров, называемый .ass, который позволяет использовать такие дополнительные возможности, как изменение стилей шрифта и позиционирование текста. F4mi вставляет дополнительные невидимые куски текста, которые содержат неактуальную или выдуманную информацию. Когда искусственный интеллект пытается использовать ее стенограмму, в итоге получаются путаные, бесполезные данные.

Хотя некоторые модели ИИ, например ChatGPT, иногда могут отфильтровать мусор, F4mi нашла способ зашифровать текст в своем файле субтитров.

Но и у неё не всё так гладко, например, YouTube не полностью поддерживает формат .ass на мобильных устройствах.