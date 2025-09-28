Ютубер создал «экзоскелет» с ИИ для прицеливания и занял второе место в Aimlabs

Опубликовано 28 сентября 2025, 18:191 мин.
Ютубер создал «экзоскелет» с ИИ для прицеливания и занял второе место в AimlabsЧиты в реальной жизни
Ютубер Ник Зетта, что снимает ролики под ником Basically Homeless построил экзоскелет, который помогает ему точнее целиться в Aimlabs. Устройство сочетает камеру, встроенный компьютер и моторы, которые корректируют движение руки, когда он промахивается.
© Basically Homeless
Экзоскелет фиксируется на предплечье и соединяется с пальцами, регулируя положение руки, запястья и пальцев. Система отслеживает движения тела и при необходимости корректирует их, чтобы улучшить прицеливание.
Сначала использование экзоскелета снижало его результат на 20% — ему нужно было привыкнуть к «помощнику». После этого первый прирост составил 3%, но затем, оптимизируя задержку камеры и скорость отклика моторов, Зетта добился увеличения точности на 63%, что принесло ему второе место в мировом рейтинге.
Проект занял несколько недель.