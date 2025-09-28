Ютубер создал «экзоскелет» с ИИ для прицеливания и занял второе место в Aimlabs

Экзоскелет фиксируется на предплечье и соединяется с пальцами, регулируя положение руки, запястья и пальцев. Система отслеживает движения тела и при необходимости корректирует их, чтобы улучшить прицеливание.

Сначала использование экзоскелета снижало его результат на 20% — ему нужно было привыкнуть к «помощнику». После этого первый прирост составил 3%, но затем, оптимизируя задержку камеры и скорость отклика моторов, Зетта добился увеличения точности на 63%, что принесло ему второе место в мировом рейтинге.

Проект занял несколько недель.