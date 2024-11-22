Опубликовано 22 ноября 2024, 09:001 мин.
Z-библиотека помогла студентам преодолеть «академическую нищету»Спасательный круг для людей, сталкивающихся с экономическими барьерами
Новое исследование проливает свет на важность Z-Library, теневой библиотеки, для студентов, находящихся в «экономически неблагоприятном положении». Исследование, включающее ответы пользователей Reddit и китайских аспирантов, подчеркивает, что Z-Library служит важнейшим ресурсом для преодоления барьеров на пути к образованию, особенно для тех, кто не может позволить себе дорогие учебники и подписку на научные журналы.
Учёные выявили менталитет «Робин Гуда»: многие пользователи оправдывают свое использование Z-Library тем, что платформа помогает уравнять шансы в образовании. Участники Reddit из бедных слоев населения рассказали, что высокая стоимость учебников в их странах делает Z-Library необходимым для их успехов в учебе. Аналогичным образом, китайские аспиранты, несмотря на знание законов об авторском праве, в подавляющем большинстве согласились с тем, что доступ к знаниям должен быть бесплатным и что теневые библиотеки являются важной альтернативой дорогостоящим ресурсам.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of University Teaching & Learning Practice.