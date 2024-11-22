Z-библиотека помогла студентам преодолеть «академическую нищету»

Учёные выявили менталитет «Робин Гуда»: многие пользователи оправдывают свое использование Z-Library тем, что платформа помогает уравнять шансы в образовании. Участники Reddit из бедных слоев населения рассказали, что высокая стоимость учебников в их странах делает Z-Library необходимым для их успехов в учебе. Аналогичным образом, китайские аспиранты, несмотря на знание законов об авторском праве, в подавляющем большинстве согласились с тем, что доступ к знаниям должен быть бесплатным и что теневые библиотеки являются важной альтернативой дорогостоящим ресурсам.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of University Teaching & Learning Practice.