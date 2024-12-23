За атаку на больницы во время ковида хакера приговорили к 20 годам тюрьмы

Хулеа был арестован в Клуже (Румыния) в июле 2023 года и экстрадирован в США. Было предписано конфисковать 21,5 миллиона долларов, а также доли в индонезийском курортном бизнесе. Кроме того, он должен выплатить около 15 миллионов долларов в качестве «реституции».

Группа вымогателей NetWalker, действующая с 2019 года, во время пандемии COVID-19 атаковала множество организаций, включая больницы и университеты. Среди жертв — иммиграционное агентство Аргентины и Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF), который заплатил выкуп в размере 1,14 миллиона долларов.