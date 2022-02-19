За что сервисы такси снижают пассажирам оценку

В Яндекс Go рассказали, что водители обращают внимание на пунктуальность, вежливость и место подачи автомобиля. При выставлении оценки они смотря на то, аккуратно ли пассажир закрывал двери, не испортил ли салон. В Яндексе заверили, что не блокируют пользователей за низкий рейтинг и он не влияет на скорость подачи автомобиля и стоимость поездки. Однако рейтинг может учитываться при разборе конфликтов и нештатных ситуаций, уточнили в «Ситимобиле».

Представители отрасли отметили, что агрегаторы такси не заинтересованы в том, чтобы ограничивать доступ к сервисам даже для клиентов с низким рейтингом. А вот если у водителя низкая оценка, ему предлагаются невыгодные заказы, могут оштрафовать и даже отключить от агрегатора.