За ленту постов пользователей Twitter (X) будет отвечать ИИ Grok

Пользователи смогут закреплять интересующие их темы в верхней части приложения. На основе этих тем Grok будет подбирать посты, которые появляются в ленте. По словам представителя компании, система учитывает «не только выбранные темы, но и поведение пользователя» — какие посты он чаще читает или лайкает и т. д.

В ближайшее время функция появится и на Android.

Одновременно X объявила о закрытии раздела Communities, где люди могли общаться по интересам. Причина — снижение активности. Полное отключение запланировано на 6 мая.