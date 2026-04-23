За ленту постов пользователей Twitter (X) будет отвечать ИИ Grok

Опубликовано 23 апреля 2026, 12:491 мин.
За ленту постов пользователей Twitter (X) будет отвечать ИИ GrokПерсональная лента с Grok
Платформа X (бывший Twitter) начал внедрять новую функцию, пишут СМИ. Теперь за формирование ленты новостей будет отвечать ИИ Grok. Об этом сообщил глава продуктового направления Никита Бир. Пока доступ к функции получили только платные подписчики на iOS.
Пользователи смогут закреплять интересующие их темы в верхней части приложения. На основе этих тем Grok будет подбирать посты, которые появляются в ленте. По словам представителя компании, система учитывает «не только выбранные темы, но и поведение пользователя» — какие посты он чаще читает или лайкает и т. д.
В ближайшее время функция появится и на Android.
Одновременно X объявила о закрытии раздела Communities, где люди могли общаться по интересам. Причина — снижение активности. Полное отключение запланировано на 6 мая.