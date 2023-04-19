За незаконную запись более 200 тыс телефонных разговоров полицейские получили лишь выговор

Приложение Another Call Recorder предназначалось для использования небольшим числом офицеров полиции, но было загружено на рабочие телефоны более 1000 сотрудников, что привело к автоматической записи всех входящих и исходящих звонков.

Записи, включающие весьма деликатные разговоры с жертвами, свидетелями и лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, велись в течение нескольких лет.

ICO рассматривало возможность наложения штрафа в размере миллиона евро на оба подразделения, но предпочло вынести выговор, чтобы уменьшить воздействие на государственные службы. В настоящее время полицейские изъяли приложение из использования и уничтожили все записи, за исключением тех, которые считаются доказательным материалом.

Наблюдательный орган отметил, что полицейские, загрузившие приложение, не знали, что все звонки будут записываться, а люди, участвовавшие в звонках, не были проинформированы о том, что их разговоры записываются.