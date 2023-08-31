За посты в Twitter жителя Саудовской Аравии приговорили к смертной казни

За посты в Twitter жителя Саудовской Аравии приговорили к смертной казниОн делился критикой других людей
Суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни человека за его посты в Интернете на сайте X (бывший Twitter) и деятельность на YouTube. Мухаммед бин Насер аль-Гамди, учитель на пенсии, был признан виновным по таким статьям, как «предательство своей религии», «нарушение общественной безопасности» и «заговор против правительства».
Эти действия заключались в распространении критических мнений других людей. Это решение было вынесено на фоне более масштабных усилий наследного принца Мухаммеда бин Салмана по подавлению оппозиции при реализации амбициозных проектов и заключении глобальных дипломатических сделок, сообщает издание AP.
Это дело примечательно тем, что впервые в ходе нынешней волны репрессий в Интернете была применена смертная казнь.
Интересно, что в Саудовской Аравии в 2022 году было приведено в исполнение 196 смертных приговоров.