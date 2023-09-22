За улучшенный звук в Spotify придется доплачивать $20 в месяц

Новый уровень может предложить 24-битное аудио без потерь, плейлисты, созданные искусственным интеллектом, и многое другое. Хотя Spotify анонсировал подобный уровень еще в феврале 2021 года, его запуск был отложен. Недавнее обнаружение подтверждает сообщения о том, что уровень был переименован в Supremium. Код предполагает несколько функций, включая 30 часов ежемесячного прослушивания аудиокниг, сортировку библиотеки по настроению и активности, расширенные инструменты микширования для настройки плейлистов, а также функцию «soundcheck» для анализа привычек слушателей. Цена на Supremium указана на уровне 19,99 долларов в месяц, но это может быть лишь предварительным условием. Spotify официально не подтвердил эти данные.

Новый уровень столкнется с конкуренцией со стороны Apple Music и Amazon Music, потому что у них аудио без потерь существуют в рамках основных тарифных планов, без дополнительной платы.