За взлом WhatsApp уже готовы платить миллионы долларов

За взлом WhatsApp уже готовы платить миллионы долларовСложность возросла
По мере совершенствования мер безопасности и средств защиты смартфонов, включая iOS и Android, взлом этих устройств становится все более дорогостоящим. В результате стоимость методов взлома таких популярных приложений, как WhatsApp, сегодня исчисляется миллионами долларов.
Недавно одна из компаний предложила 20 млн долларов за схему использования уязвимостей, позволяющих удаленно взламывать телефоны на базе iOS и Android. А утечка документов 2021 года показала, что эксплойт нулевого дня, позволяющий злоумышленникам взламывать WhatsApp на Android и читать сообщения, стоил от 1,7 млн до 8 млн долларов.
Эксплойт для WhatsApp может быть особенно ценным, поскольку позволяет получить доступ к сообщениям пользователя без компрометации всего устройства. Такие эксплойты могут использоваться государственными органами в целях слежки, а их комбинация позволяет добиться полной компрометации устройства.