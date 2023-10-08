За взлом WhatsApp уже готовы платить миллионы долларов

Недавно одна из компаний предложила 20 млн долларов за схему использования уязвимостей, позволяющих удаленно взламывать телефоны на базе iOS и Android. А утечка документов 2021 года показала, что эксплойт нулевого дня, позволяющий злоумышленникам взламывать WhatsApp на Android и читать сообщения, стоил от 1,7 млн до 8 млн долларов.

Эксплойт для WhatsApp может быть особенно ценным, поскольку позволяет получить доступ к сообщениям пользователя без компрометации всего устройства. Такие эксплойты могут использоваться государственными органами в целях слежки, а их комбинация позволяет добиться полной компрометации устройства.