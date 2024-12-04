Забаненный в Twitter программист решил помочь другим удалить свои данные оттуда

Опубликовано 04 декабря 2024, 17:521 мин.
Забаненный в Twitter программист решил помочь другим удалить свои данные оттудаМика Ли запускает Cyd, чтобы помочь пользователям удалить свои данные в X
Мика Ли (Micah Lee), программист, специализирующийся на конфиденциальности, запустил Cyd — инструмент, помогающий пользователям управлять или удалять свои данные в X, бывшем Twitter. Приложение позволяет архивировать сообщения, удалять их массово или настраивать удаление с помощью таких фильтров, как дата, ключевые слова или показатели вовлеченности.
Бесплатная версия позволяет сохранять до 2 000 постов или использовать встроенный в X инструмент архивации, а премиум-версия за 36 долларов в год предлагает расширенные возможности, такие как отмена ретвитов, массовое удаление лайков и удаление аккаунтов. Ли также планирует расширить возможности Cyd для работы с такими платформами, как Reddit.
Ли, который был заблокирован в Twitter в 2022 году после того, как поделился ссылкой на аккаунт, отслеживающий самолет Илона Маска, говорит, что приложение призвано дать пользователям больше контроля над их данными в социальных сетях.