Забаненный в Twitter программист решил помочь другим удалить свои данные оттуда

Бесплатная версия позволяет сохранять до 2 000 постов или использовать встроенный в X инструмент архивации, а премиум-версия за 36 долларов в год предлагает расширенные возможности, такие как отмена ретвитов, массовое удаление лайков и удаление аккаунтов. Ли также планирует расширить возможности Cyd для работы с такими платформами, как Reddit.

Ли, который был заблокирован в Twitter в 2022 году после того, как поделился ссылкой на аккаунт, отслеживающий самолет Илона Маска, говорит, что приложение призвано дать пользователям больше контроля над их данными в социальных сетях.