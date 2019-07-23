Заблокированный Telegram быстрее всех набрал популярность у рекламодателей в России

По данным аналитиков Admitad, которые опубликовал «Коммерсант», в первом полугодии 2019 объём продаж товаров через блогеров в соцсетях и мессенджерах достиг 60 миллиардов рублей. Рекламодатели всё чаще обращаются к блогерам потому, что это дешевле.

Больше всего растут продажи через мессенджеры, причём 90% генерируют Telegram-каналы. По сравнению с прошлым годом мессенджер как рекламная площадка вырос на 57%: продаж было совершено на сумму 520 миллионов рублей.

Чаще всего через мессенджеры продают цифровую электронику, бытовую технику, одежду и обувь, а также спортивные товары.

Стоит отметить, что по аудитории Telegram пока ещё уступает другим мессенджерам в России. В апреле 2019 года месячная аудитория детища Павла Дурова достигла 12 миллионов россиян, Viber — 21,7 миллионов, WhatsApp — 33,5 миллионов.