Заблокированный Telegram набрал аудиторию быстрее всех остальных мессенджеров в России

53% опрошенных Deloitte россиян заявили, что стали пользоваться мессенджерами чаще. В среднем у каждого из опрошенных на смартфоне установлены четыре мессенджера: WhatsApp (83%), Viber (61%), Skype (53%) и Telegram (40%). Причём у последнего за год больше всего выросла доля установок — на 15%.

Также Deloitte отметил тот факт, что впервые звонки через мессенджеры стали для россиян востребованнее, чем сотовая связь. Эксперты считают, что на это повлияли улучшившееся качество сетей передачи данных и рост покрытия публичного Wi-Fi.