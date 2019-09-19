Ferra
Приложения
Сегодня 14:53

Заблокированный Telegram набрал аудиторию быстрее всех остальных мессенджеров в России

За последний год
Компания Deloitte провела исследование и заявила, что мессенджеры — это самые популярные у россиян приложения. Программы для обмена сообщениями заменили людям не только SMS, но и звонки. Всё больше пользователей отдают предпочтение голосовой связи в мессенджерах. Ещё один интересный вывод из исследования — быстрее всех среди подобных приложений аудиторию наращивает Telegram. Забавно то, что он с прошлого года заблокирован на территории России.

53% опрошенных Deloitte россиян заявили, что стали пользоваться мессенджерами чаще. В среднем у каждого из опрошенных на смартфоне установлены четыре мессенджера: WhatsApp (83%), Viber (61%), Skype (53%) и Telegram (40%). Причём у последнего за год больше всего выросла доля установок — на 15%.

Также Deloitte отметил тот факт, что впервые звонки через мессенджеры стали для россиян востребованнее, чем сотовая связь. Эксперты считают, что на это повлияли улучшившееся качество сетей передачи данных и рост покрытия публичного Wi-Fi.

Самое читаемое