Забудьте кнопку «Отправить»: ИИ Google сам поймет окончание голосовой команды

Независимо от того, используете ли вы панель наложения (кнопка питания, свайп в угол, «Hey Google») или полное приложение, ваши голосовые команды теперь будут обрабатываться и выполняться без необходимости нажимать кнопку «Отправить».

Gemini также улучшила свою способность распознавать, когда вы закончили говорить, что делает все взаимодействие еще более «быстрым и плавным». Это изменение, похоже, является обновлением на стороне сервера, поэтому вам не нужно загружать обновления. Однако в пятницу Google все равно выпустила небольшое обновление приложения, которое может быть не связано с этим.