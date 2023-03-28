Зачем было выпускать отдельное приложение под классическую музыку. Apple объяснила

По словам Apple, компания решила создать совершенно новое приложение, потому что «классическая музыка другая», и у этого жанра есть свои сложности. «У него более длинные и подробные названия, несколько исполнителей для каждой работы и сотни записей известных произведений. Приложение Apple Music Classical предназначено для поддержки сложной структуры данных классической музыки», — говорится в документе поддержки Apple.

Компания добавляет, что в классической музыке часто одни и те же произведения играются разными исполнителями. Из-за таких сложностей стриминговые платформы плохо обслуживают поклонников классической музыки.