Приложения
17:04, 28 марта 2023
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Зачем было выпускать отдельное приложение под классическую музыку. Apple объяснила

Дело в особенностях направления

Недавно специальное приложение Apple для классической музыки стало доступно всем моделям iPhone. Компания пояснила, зачем вообще понадобилось выпускать отдельное приложение, когда есть универсальный Apple Music.

Зачем было выпускать отдельное приложение под классическую музыку. Apple объяснила

Фото: Unsplash

По словам Apple, компания решила создать совершенно новое приложение, потому что «классическая музыка другая», и у этого жанра есть свои сложности. «У него более длинные и подробные названия, несколько исполнителей для каждой работы и сотни записей известных произведений. Приложение Apple Music Classical предназначено для поддержки сложной структуры данных классической музыки», — говорится в документе поддержки Apple.

Компания добавляет, что в классической музыке часто одни и те же произведения играются разными исполнителями. Из-за таких сложностей стриминговые платформы плохо обслуживают поклонников классической музыки.

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