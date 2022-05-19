Зачем старым людям сидеть в TikTok

Исследование показало, что растет число аккаунтов пользователей в возрасте 60 лет и старше с миллионами подписчиков. "Используя платформу для демонстрации своей энергии и жизнелюбия, эти “старейшины TikTok” переписывают представления о том, как пожилые люди должны вести себя в социальных сетях и вне их".

В работе были рассмотрены 1382 видеоролика, размещенные пользователями TikTok в возрасте 60 лет и старше, имеющими от 100 000 до 5,3 млн подписчиков. В общей сложности их видеоролики, в которых прямо говорилось об их возрасте, были просмотрены более 3,5 миллиарда раз. Исследователи обнаружили, что 71% этих видео использовались для того, чтобы бросить вызов возрастным стереотипам.

Почти каждый пятый из проанализированных видеороликов высмеивал возрастные уязвимости, а каждый десятый осуждал эйджизм (дискриминацию по возрасту) как среди молодых людей, так и среди своих сверстников. Другие видеоролики позиционировали пожилых пользователей как превосходящих молодых людей. "Мне может быть 86, но я все еще могу танцевать тверк лучше, чем вы", - говорится в одном ролике.