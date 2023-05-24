Зачитывание рекламы в Spotify решили отдать роботу

Билл Симмонс, генеральный директор The Ringer, сети подкастов, приобретенной Spotify, намекнул на эту новую функцию в одном из эпизодов «The Bill Simmons Podcast». Симмонс рассказал о рабочем процессе, который включает в себя получение разрешения от людей на использование их изображения, а затем использование модели голоса человека с помощью искусственного интеллекта для создания рекламных объявлений для вставки между эпизодами подкастов.

Хотя Spotify еще не сделала официального заявления, компания уже внедрила ИИ в свою платформу. В феврале Spotify представила DJ, голосовой помощник на базе ИИ для курирования музыки.