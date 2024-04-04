Загадка телефонов Pixel: пункт «Test Google» появилось в настройках безопасности

Опубликовано 04 апреля 2024, 18:49
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Загадка телефонов Pixel: пункт «Test Google» появилось в настройках безопасностиНовая функция?
Пользователи телефонов Pixel столкнулись со странным новым пунктом в настройках безопасности: «Test Google». Нажатие на него ничего не дает, и у него нет обычного значка, который можно найти рядом с другими опциями. Это загадочное дополнение находится рядом с такими функциями, как определение местоположения в чрезвычайных ситуациях и оповещения о землетрясениях.
Это не первая странность, с которой сталкиваются пользователи Pixel за последнее время. В прошлом месяце некоторые из них заметили неожиданное появление «Satellite SOS». Тем временем Google внедряет сетевую настройку «Найти мое устройство» в бета-версию сервисов Google Play.
Хотя Google иногда тестирует функции, «Test Google» особенно загадочен. Расположение рядом с «Оповещениями о неизвестных трекерах» заставляет некоторых строить предположения о потенциальных функциях антитрекинга. Пока что Google хранит молчание о цели этой тестовой записи.