Загадка телефонов Pixel: пункт «Test Google» появилось в настройках безопасности

Новая функция?

Пользователи телефонов Pixel столкнулись со странным новым пунктом в настройках безопасности: «Test Google». Нажатие на него ничего не дает, и у него нет обычного значка, который можно найти рядом с другими опциями. Это загадочное дополнение находится рядом с такими функциями, как определение местоположения в чрезвычайных ситуациях и оповещения о землетрясениях.