Загадочная компания вложила $100 млн в криптовалюту Трампов

По информации Reuters, Aqua 1 называет себя фондом из ОАЭ, но власти Абу-Даби заявили, что не знают о его существовании и не выдавали ему лицензий. Сайт компании был зарегистрирован всего за 44 дня до многомиллионного перевода. Кроме того, Aqua 1 не имеет следов какой-либо деятельности, кроме инвестиций в криптовалюту Трампа.

Фонд перевёл $ 80 млн в июне и ещё $ 12 млн весной, при этом почти вся сумма поступила с одного счёта на бирже OKX. То есть практически все деньги были вложены в токен Трампа.

Сам основатель, Дэйв Ли, — почти «призрак». Его аккаунт в X создан в 2023 году и содержит лишь несколько постов, связанных с WLF. Подробностей о «партнёрстве» с WLF он не даёт.

Тайна, покрытая мраком.