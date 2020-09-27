Загрузки мобильных игр достигли рекорда

По данным SafeBettingSites.com, загрузки мобильных игр за полгода составили 28,4 млрд. В первом квартале 2020 года общее число загрузок было равно 13,4 млрд, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении рынок составил $17,5 млрд.

Во втором квартале 2020 число загрузок стало рекордным. В годовом выражении они выросли на 44,4% — превысили 15 млрд. Больше всего игр было скачано в апреле — 5,5 млрд. Как раз на это время пришёлся пик карантинных ограничений.