Загрузки видео на YouTube зависают на 0% — компания подтвердила проблему

Проблему подтвердили на официальном форуме поддержки YouTube. Представитель компании сообщил, что команда уже работает над её решением. Ошибка затрагивает как веб-версию, так и мобильное приложение, поэтому смена устройства или браузера не помогает. Один из пользователей Twitter рассказал, что сталкивался с проблемой на трёх браузерах, двух провайдерах и трёх аккаунтах — и везде загрузка не начиналась.

YouTube не указал, когда можно ожидать исправление, но пообещал делиться обновлениями. На момент написания материала проблема сохранялась. Многие надеются, что Google решит баг как можно скорее.