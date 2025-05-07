Загрузки видео на YouTube зависают на 0% — компания подтвердила проблему

Опубликовано 07 мая 2025, 21:221 мин.
Загрузки видео на YouTube зависают на 0% — компания подтвердила проблемуСегодня без публикаций
У некоторых пользователей YouTube возникли проблемы с загрузкой видео — файлы застревают на отметке 0% или останавливаются во время проверки "соответствия контенту".
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Проблему подтвердили на официальном форуме поддержки YouTube. Представитель компании сообщил, что команда уже работает над её решением. Ошибка затрагивает как веб-версию, так и мобильное приложение, поэтому смена устройства или браузера не помогает. Один из пользователей Twitter рассказал, что сталкивался с проблемой на трёх браузерах, двух провайдерах и трёх аккаунтах — и везде загрузка не начиналась.
YouTube не указал, когда можно ожидать исправление, но пообещал делиться обновлениями. На момент написания материала проблема сохранялась. Многие надеются, что Google решит баг как можно скорее.