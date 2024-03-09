Законодатели США потребовали продать TikTok: компанию не спрашивали

Закон «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» требует, чтобы ByteDance разорвала свои связи с TikTok в течение 180 дней или была изгнана с американского рынка. Это может включать удаление из магазинов приложений и отказ в предоставлении услуг веб-хостинга.

Законодатели во главе с председателем комитета Кэти Макморрис Роджерс утверждают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности из-за потенциального влияния китайского правительства.

Тем не менее, законопроект вызвал возмущение среди огромного количества пользователей TikTok, многие из которых обратились к законодателям, протестуя против предполагаемого полного запрета. Американский союз гражданских свобод (ACLU) также принял участие в обсуждении, выразив обеспокоенность потенциальным нарушением прав Первой поправки.

Автор законопроекта представитель Майк Галлахер пояснил, что речь идет не о полном запрете, а о том, чтобы заставить ByteDance продать TikTok и разорвать связь с китайским правительством. «Речь идет о продаже», — подчеркивает он. TikTok, однако, утверждает, что законопроект фактически функционирует как запрет, несмотря на возможность продолжения работы при новом владельце.

Для того чтобы законопроект стал законом, он должен пройти Палату представителей, Сенат и получить одобрение президента.