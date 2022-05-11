Законопроект: агрегаторы такси обяжут выдавать базы данных ФСБ

Как объясняет издание, новый законопроект откроет доступ Федеральной службе безопасности (ФСБ) России к базам данных агрегаторов такси (Яндекс.Такси, например). Если быть точнее, то если законопроект вступит в силу, то агрегаторы будут обязаны выдавать ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи информации, говорится в источнике.

Но на этом на все, новый законопроект также разрешит самозанятым гражданам работать водителями в этих агрегаторах. RB.ru отмечает, что сейчас этим могут заниматься только юридические лица, в том числе ИП.

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» внесен в Государственную Думу РФ.