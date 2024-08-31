Закрылась крупнейшая в мире сеть «кинопиратов»

Fmovies, запущенный в 2016 году, был крупным игроком в мире нелегального стриминга, собрав 374 миллиона ежемесячных посещений и более 6,7 миллиарда посещений с января 2023 по июнь 2024 года. Он занимал 280-е место в рейтинге самых посещаемых сайтов по всему миру и 11-е место в рейтинге потокового ТВ и фильмов. Закрытие сайта знаменует собой значительный удар по медиапиратству, пишут СМИ.

Деятельность Fmovies, расположенного во Вьетнаме, привела к аресту двух человек в Ханое, которые ожидают судебного разбирательства.

Председатель ACE Чарльз Ривкин назвал ликвидацию сайта «крупной победой творческой индустрии».