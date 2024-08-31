Опубликовано 31 августа 2024, 02:151 мин.
Закрылась крупнейшая в мире сеть «кинопиратов»Fmovies и филиалы
ACE, коалиция крупнейших кинокомпаний и компаний индустрии развлечений, объявил об уничтожении сети пиратского стриминга. «Операция», в центре которой находился печально известный Fmovies и несколько связанных с ним сайтов, включая bflixz, flixtorz, movies7, myflixer и aniwave, прошла успешно, отмечают в ACE.
Fmovies, запущенный в 2016 году, был крупным игроком в мире нелегального стриминга, собрав 374 миллиона ежемесячных посещений и более 6,7 миллиарда посещений с января 2023 по июнь 2024 года. Он занимал 280-е место в рейтинге самых посещаемых сайтов по всему миру и 11-е место в рейтинге потокового ТВ и фильмов. Закрытие сайта знаменует собой значительный удар по медиапиратству, пишут СМИ.
Деятельность Fmovies, расположенного во Вьетнаме, привела к аресту двух человек в Ханое, которые ожидают судебного разбирательства.
Председатель ACE Чарльз Ривкин назвал ликвидацию сайта «крупной победой творческой индустрии».