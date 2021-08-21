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Сегодня в 15:24
Закрылось крупнейшее приложение для просмотра пиратских фильмов на смартфонах в России«Кина не будет»
Крупное приложение для бесплатного просмотра фильмов и сериалов HD Videobox внезапно прекратило свою работу. Теперь при попытке его открыть появляется окошко с надписью: «Дальнейшее существование приложения - невозможно. Прощайте».
Если нажать на «Закрыть» на окошке, оно появится снова. Доступа к функциями приложениям нет.
Как пишут СМИ, в Telegram-канале HD VideoBox Chat появилось такое сообщение: «Всё, кина не будет, электричество кончилось. Разработка приложения прекращена». Причины закрытия не пояснили.
По слухам, это может быть связано с запретом Мосгорсуда. Некоторые пользователи рассказали, что приложением ещё можно пользоваться, если удалить все данные и очистить кэш. Однако полноценно оно работать не будет — не окажется доступа к премиум-функциям.