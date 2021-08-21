Закрылось крупнейшее приложение для просмотра пиратских фильмов на смартфонах в России

Как пишут СМИ, в Telegram-канале HD VideoBox Chat появилось такое сообщение: «Всё, кина не будет, электричество кончилось. Разработка приложения прекращена». Причины закрытия не пояснили.

По слухам, это может быть связано с запретом Мосгорсуда. Некоторые пользователи рассказали, что приложением ещё можно пользоваться, если удалить все данные и очистить кэш. Однако полноценно оно работать не будет — не окажется доступа к премиум-функциям.