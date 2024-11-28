Закрытый видеогенератор Sora от OpenAI утёк в Сеть

Опубликовано 28 ноября 2024, 12:451 мин.
Закрытый видеогенератор Sora от OpenAI утёк в Сетьна фоне реакции художников
В Сеть утек ИИ-инструмент генерации видео Sora от OpenAI. Это был протест со стороны группы тестеров раннего доступа. Группа, называющая себя «Sora PR Puppets», утверждает, что OpenAI давит на художников, заставляя их продвигать платформу, но при этом не выплачивает им справедливую компенсацию за их вклад. Утечка, опубликованная на Hugging Face, позволяла пользователям генерировать 10-секундные видеоролики в формате 1080p, просто вводя текстовые описания.
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По мнению группы, программа раннего доступа OpenAI для Sora была направлена больше на пиар и рекламу, чем на развитие «творческого самовыражения». Они также критикуют жесткий контроль компании над выходными данными, которые должны быть одобрены перед распространением. В ответ представитель OpenAI подчеркнул, что Sora все еще находится на стадии «предварительных исследований» и что компания работает над балансом между креативностью и мерами безопасности.
Инструмент, кстати, заблокировали. Но люди успели «побаловаться».