Закрытый видеогенератор Sora от OpenAI утёк в Сеть

По мнению группы, программа раннего доступа OpenAI для Sora была направлена больше на пиар и рекламу, чем на развитие «творческого самовыражения». Они также критикуют жесткий контроль компании над выходными данными, которые должны быть одобрены перед распространением. В ответ представитель OpenAI подчеркнул, что Sora все еще находится на стадии «предварительных исследований» и что компания работает над балансом между креативностью и мерами безопасности.

Инструмент, кстати, заблокировали. Но люди успели «побаловаться».