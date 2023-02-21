Закрывать вкладки в браузере Google станет удобнее

Сейчас чтобы закрыть вкладку, нужно либо нажать Ctrl + W на клавиатуре, либо на маленький «X» рядом с названием вкладки. Если у вас открыты десятки вкладок, доступ к этим крошечным кнопкам может быть затруднён. Однако инсайдеры обнаружили, что в будущем всё станет легче.

Что интересно, здесь Chrome идёт по стопам Microsoft Edge.