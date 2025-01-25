Опубликовано 25 января 2025, 03:001 мин.
Замена TikTok прямиком из прошлого — у Tumblr появилась GIF-лента спустя 10 летО Tumblr пора вспомнить
Tumblr представил Tumblr TV — новую вкладку в своем приложении, которая объединяет GIF-файлы и видео, предлагая пользователям «новый способ знакомства с контентом», пишут СМИ. Функция, которая изначально была создана в тестовом формате в далёком 2015 году как инструмент для работы с GIF, теперь расширилась и включает в себя короткие видеоролики наряду с фирменными GIF.
У новых пользователей вкладка Tumblr TV будет включена по умолчанию, а существующие пользователи могут активировать ее в настройках приложения. Открыв вкладку, вы увидите сетку видео и GIF. Нажав на сообщение, вы можете поставить лайк, прокомментировать его, сделать репост или поделиться им.
Хотя Tumblr TV можно сравнить с TikTok, он все же в значительной степени опирается на GIF-файлы, что делает его похожим скорее на прокрутку оживленного группового чата, наполненного GIF-реакциями, чем на традиционную видеоленту, отмечают эксперты.