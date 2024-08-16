Замену Google Ассистента на ИИ компании жестко раскритиковали

Пользователи сообщают о значительных проблемах с производительностью Gemini. Результаты локального поиска стали менее точными, а искусственный интеллект с трудом справляется с такими базовыми задачами, как создание голосовых заметок, ведение списков дел и предоставление достоверных прогнозов погоды. Gemini в том числе поддерживает только YouTube Music, в отличие от Assistant с различными сервисами.

Кроме того, Gemini не хватает функциональности в тех областях, где Google Assistant превосходит всех, например, поиск фотографий в Google Photos и предоставление сводок новостей. Пользователи также отмечают более медленное время ответа Gemini.