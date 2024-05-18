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Приложения
Опубликовано 18 мая 2024, 04:30
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Заметки Goodnotes для iPad получили поддержку новейших Apple Pencil

Анонс был на днях
Goodnotes выпустила обновление с поддержкой нового Apple Pencil Pro, приуроченное к выпуску M2 iPad Air и M4 iPad Pro. Последняя версия Goodnotes использует API-интерфейсы iPadOS для использования расширенных возможностей Apple Pencil Pro.
Заметки Goodnotes для iPad получили поддержку новейших Apple Pencil
© Goodnotes

Благодаря обновлению пользователи теперь сжимать Apple Pencil Pro, чтобы открыть пользовательское контекстное меню в Goodnotes, обеспечивающее быстрый доступ к инструментам и цветовым опциям. Эта функция позволяет плавно переключаться между инструментами пера и маркера или настраивать цвет и толщину штриха, не отрывая ладонь от экрана.

Кроме того, в Goodnotes появились динамические чернила для перьевой ручки, использующие новые датчики в Apple Pencil Pro для реагирования на поворот, имитируя поведение настоящей перьевой ручки. Эта функция позволяет точно контролировать толщину и форму штриха, поворачивая Pencil.

Для пользователей, не имеющих нового Apple Pencil Pro, последняя версия Goodnotes по-прежнему предлагает улучшения, включая функцию предварительного просмотра штриха, совместимую с Apple Pencil Hover.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#заметки
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#приложение
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#обновление