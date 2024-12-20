Занимающаяся GPS-трекингом компания Hapn случайно раскрыла данные клиентов

Hapn, ранее известная как Spytec, поставляет GPS-трекеры для транспортных средств и другого имущества. В обнародованных данных содержится информация о более чем 8 600 трекерах, например, номера IMEI, но, к счастью, не данные о местоположении.

Компания, которая утверждает, что отслеживает более 460 000 устройств, не ответила на просьбы TechCrunch о комментарии.

На момент написания статьи открытые данные остаются доступными.