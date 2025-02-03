Западные эксперты засомневались в дешевизне нашумевшей модели DeepSeek

Опубликовано 03 февраля 2025, 17:151 мин.
Западные эксперты засомневались в дешевизне нашумевшей модели DeepSeekПрорыв DeepSeek
DeepSeek, китайская компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, вызвала большой переполох в мире технологий. Ее новый чатбот вызвал падение фондового рынка на 1 триллион долларов, во многом благодаря заявлению компании о том, что она обучила одну из своих моделей всего за 5,6 миллиона долларов, используя 2000 чипов Nvidia H800, что намного меньше и дешевле, чем у конкурентов.
© DeepSeek
Хотя такая низкая стоимость привлекла внимание американских рынков, эксперты считают, что более ранний проект DeepSeek по созданию суперкомпьютера, построенного на 10 000 чипах Nvidia A100, обеспечил компании значительные преимущества. СМИ пишут, что эта более ранняя работа, на разработку которой было потрачено 139 миллионов долларов, помогла DeepSeek построить более эффективные модели, что делает цифру в 5,6 миллиона долларов «сомнительной».
Несмотря на заявления о низких затратах на обучение, по оценкам экспертов, DeepSeek потратила более полумиллиарда долларов только на графические процессоры, а общая сумма расходов приблизилась к 1,3 миллиарда долларов.
А может кто-то просто завидует.