Западные эксперты засомневались в дешевизне нашумевшей модели DeepSeek

Хотя такая низкая стоимость привлекла внимание американских рынков, эксперты считают, что более ранний проект DeepSeek по созданию суперкомпьютера, построенного на 10 000 чипах Nvidia A100, обеспечил компании значительные преимущества. СМИ пишут, что эта более ранняя работа, на разработку которой было потрачено 139 миллионов долларов, помогла DeepSeek построить более эффективные модели, что делает цифру в 5,6 миллиона долларов «сомнительной».

Несмотря на заявления о низких затратах на обучение, по оценкам экспертов, DeepSeek потратила более полумиллиарда долларов только на графические процессоры, а общая сумма расходов приблизилась к 1,3 миллиарда долларов.

А может кто-то просто завидует.