Западные медиагиганты «атаковали» ИИ-стартап Cohere исками

Опубликовано 15 февраля 2025, 12:001 мин.
Западные медиагиганты «атаковали» ИИ-стартап Cohere искамиЗа нарушение авторских прав и товарных знаков
Несколько крупных медиакомпаний, включая Conde Nast, The Atlantic, Forbes и The Guardian, подали в суд на ИИ-стартап Cohere, обвинив его в незаконном использовании их новостных статей для обучения своих ИИ-моделей без разрешения и оплаты. В иске, поданном в Нью-Йорке, утверждается, что Cohere не только скопировала их контент, но и создала поддельные статьи, ложно приписанные им, что «нанесло ущерб их репутации».
Издатели требуют до 150 000 долларов за каждое произведение, защищенное авторским правом, а также дополнительную компенсацию за нарушение товарного знака. Они представили доказательства того, что Cohere якобы неправомерно использовала более 4 000 статей, а также примеры сгенерированного искусственным интеллектом контента, имитирующего их репортажи.
Cohere отрицает претензии, заявляя, что придерживается ответственной практики обучения ИИ и уважает права интеллектуальной собственности. Компания заявила, что предпочла бы переговоры с издателями, а не судебный иск, и считает, что дело необоснованно.