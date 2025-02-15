Западные медиагиганты «атаковали» ИИ-стартап Cohere исками

Издатели требуют до 150 000 долларов за каждое произведение, защищенное авторским правом, а также дополнительную компенсацию за нарушение товарного знака. Они представили доказательства того, что Cohere якобы неправомерно использовала более 4 000 статей, а также примеры сгенерированного искусственным интеллектом контента, имитирующего их репортажи.

Cohere отрицает претензии, заявляя, что придерживается ответственной практики обучения ИИ и уважает права интеллектуальной собственности. Компания заявила, что предпочла бы переговоры с издателями, а не судебный иск, и считает, что дело необоснованно.