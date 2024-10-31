Опубликовано 31 октября 2024, 09:001 мин.
Западный аналог HeadHunter — LinkedIn — получил ИИ помощникаДля рекрутеров
LinkedIn запустил своего первого «ИИ-агента», Hiring Assistant, который призван упростить процессы найма сотрудников. Этот новый инструмент нацелен на автоматизацию различных рутинных задач, таких как создание кратких описаний вакансий и поиск кандидатов на основе более широких критериев. В настоящее время его используют избранные крупные компании, такие как AMD и Canva, в ближайшие месяцы Hiring Assistant будет доступен широкой аудитории.
ИИ использует обширные данные LinkedIn от более чем 1 миллиарда пользователей и интегрируется с системами отслеживания заявок третьих сторон для «облегчения взаимодействия с кандидатами».
Будущие обновления введут такие функции, как планирование собеседований и обмен сообщениями, чтобы «еще больше снизить административную нагрузку на рекрутеров».