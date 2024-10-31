ИИ использует обширные данные LinkedIn от более чем 1 миллиарда пользователей и интегрируется с системами отслеживания заявок третьих сторон для «облегчения взаимодействия с кандидатами».

Будущие обновления введут такие функции, как планирование собеседований и обмен сообщениями, чтобы «еще больше снизить административную нагрузку на рекрутеров».