Zapier проводила отладку на данных клиентов, поэтому хакер получил к ним доступ

Хотя базы данных, системы аутентификации или платежная информация не были скомпрометированы, проверка показала, что некоторые данные клиентов были «ошибочно» скопированы в хранилища для отладки. Zapier уведомила пострадавших пользователей и посоветовала им пересмотреть настройки безопасности и обновить все открытые токены аутентификации.

В настоящее время компания пересматривает свои внутренние методы обеспечения безопасности, чтобы предотвратить будущие инциденты. Клиентам, у которых возникли проблемы, рекомендуется обратиться за помощью в службу поддержки.