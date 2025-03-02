Zapier проводила отладку на данных клиентов, поэтому хакер получил к ним доступ

Опубликовано 02 марта 2025, 02:151 мин.
Zapier проводила отладку на данных клиентов, поэтому хакер получил к ним доступZapier сообщает о нарушении безопасности
Zapier сообщила, что «неавторизованный пользователь» получил доступ к ее хранилищам кода, что в худшем случае приведет к раскрытию данных некоторых клиентов. Нарушение произошло из-за неправильной конфигурации двухфакторной аутентификации (2FA) в учетной записи одного из сотрудников. Компания обнаружила проблему 27 февраля и немедленно защитила затронутые системы.
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Хотя базы данных, системы аутентификации или платежная информация не были скомпрометированы, проверка показала, что некоторые данные клиентов были «ошибочно» скопированы в хранилища для отладки. Zapier уведомила пострадавших пользователей и посоветовала им пересмотреть настройки безопасности и обновить все открытые токены аутентификации.
В настоящее время компания пересматривает свои внутренние методы обеспечения безопасности, чтобы предотвратить будущие инциденты. Клиентам, у которых возникли проблемы, рекомендуется обратиться за помощью в службу поддержки.