Запись экрана Android 14 станет безопаснее

В отличие от текущих возможностей записи экрана, Android 14 позволит пользователям скрывать конфиденциальную информацию и входящие уведомления во время записи. При активации записи будет доступна новая опция, позволяющая сделать запись только для одного приложения. После выбора этой опции записанный экран будет становиться черным, если пользователь выйдет из приложения, что гарантирует, что информация с главного экрана, тексты или другие приложения не попадут в запись.

Кроме того, в Android 14 пользователи смогут дополнительно настраивать параметры записи, просто исключая входящие уведомления. В нем даже предусмотрена возможность скрыть строку состояния всей системы во время записи.