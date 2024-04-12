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Приложения
Опубликовано 12 апреля 2024, 18:00
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Заплатил? Хвались: Twitter запретит скрывать галочку верификации

Никакой “анонимности”
Неожиданным шагом стало то, что X (бывший Twitter) убирает возможность скрывать синие галочки верификации. Это произошло после того, как платформа начала раздавать их некоторым аккаунтам.
Заплатил? Хвались: Twitter запретит скрывать галочку верификации
© Ferra

Ранее верифицированные пользователи X могли скрыть свой синий «знак отличия», что обеспечивало им определенную степень «анонимности». Однако недавно в приложении появилось уведомление о том, что «функция скрытия галочки в X Premium скоро исчезнет». Это означает, что верифицированные пользователи, независимо от статуса их премиум-подписки, будут постоянно показывать свои значки.

Это изменение совпадает с недавним решением X предоставлять значки верификации «влиятельным» пользователям, подписчики которых платят за X Premium. Хотя генеральный директор Илон Маск позиционировал это как преимущество, некоторые пользователи выразили беспокойство. Они опасались, что синяя галочка может ввести других в заблуждение, заставив думать, что они заплатили за премиум-подписку.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#подписка
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#TWITTER