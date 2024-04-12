Заплатил? Хвались: Twitter запретит скрывать галочку верификации

Ранее верифицированные пользователи X могли скрыть свой синий «знак отличия», что обеспечивало им определенную степень «анонимности». Однако недавно в приложении появилось уведомление о том, что «функция скрытия галочки в X Premium скоро исчезнет». Это означает, что верифицированные пользователи, независимо от статуса их премиум-подписки, будут постоянно показывать свои значки.

Это изменение совпадает с недавним решением X предоставлять значки верификации «влиятельным» пользователям, подписчики которых платят за X Premium. Хотя генеральный директор Илон Маск позиционировал это как преимущество, некоторые пользователи выразили беспокойство. Они опасались, что синяя галочка может ввести других в заблуждение, заставив думать, что они заплатили за премиум-подписку.