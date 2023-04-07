Заплатить $500, чтобы с кем-то познакомиться: Tinder запустит премиальную подписку

В настоящее время самая премиальная подписка Platinum от Tinder стоит 30 долларов в месяц. Tinder Vault будет давать подписчикам доступ к профилям самых активных и влиятельных пользователей сервиса. Компания считает, что это поможет создавать качественные и долгосрочные отношения между людьми с высоким уровнем дохода и образования.

Tinder Vault пока находится в стадии разработки и не имеет точной даты запуска.