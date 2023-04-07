Заплатить $500, чтобы с кем-то познакомиться: Tinder запустит премиальную подписку

17:28, 07 апреля 2023
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Заплатить $500, чтобы с кем-то познакомиться: Tinder запустит премиальную подпискуДля самых обеспеченных
Сервис знакомств Tinder работает над новой премиальной подпиской Tinder Vault, которая будет стоить $500 в месяц. Это предложение будет доступно только для обеспеченных пользователей, которые хотят получить особый статус и приоритетный уровень в поиске партнёров.
Фото: Unsplash
В настоящее время самая премиальная подписка Platinum от Tinder стоит 30 долларов в месяц. Tinder Vault будет давать подписчикам доступ к профилям самых активных и влиятельных пользователей сервиса. Компания считает, что это поможет создавать качественные и долгосрочные отношения между людьми с высоким уровнем дохода и образования.
Tinder Vault пока находится в стадии разработки и не имеет точной даты запуска.