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Опубликовано 01 марта 2024, 21:55
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Запрет на популяризацию VPN-сервисов в России коснулся только СМИ и блогеров

Обычные люди выдохнули, а наши коллеги - нет
1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий СМИ и блогерам популяризировать VPN-сервисы. Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов разъяснил нюансы этого запрета. Его слова передают «Известия».

С 1 марта 2024 года в России нельзя рассказывать о способах обхода блокировок и рекламировать VPN-сервисы.

Кого касается запрет? СМИ, зарегистрированные в России и блогеров, проживающих в России. Блогеры, живущие за рубежом, не подпадают под действие этого закона.

Для людей ничего не меняется. Основные нововведения с 1 марта касаются непосредственно средств массовой информации, а также блогеров. Им будет нельзя рассказывать о способах обхода блокировок, а также каким-либо образом рекламировать VPN.

Иван Черноусов
Обозреватель «Известий» по технологиям

СМИ, как пишет эксперт, должны просмотреть все материалы, опубликованные ранее. Убрать или отредактировать те, в которых есть «популяризация VPN-сервисов».

За нарушение запрета на популяризацию VPN-сервисов предусмотрены штрафы (и не только), однако использование VPN-сервисов все еще не является незаконным.

Источник:Известия
Автор:Максим Многословный
Теги:
#VPN
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#Россия
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#советы
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#закон