Запрет на популяризацию VPN-сервисов в России коснулся только СМИ и блогеров

Запрет на популяризацию VPN-сервисов в России коснулся только СМИ и блогеровОбычные люди выдохнули, а наши коллеги - нет
С 1 марта 2024 года в России нельзя рассказывать о способах обхода блокировок и рекламировать VPN-сервисы.
Кого касается запрет? СМИ, зарегистрированные в России и блогеров, проживающих в России. Блогеры, живущие за рубежом, не подпадают под действие этого закона.
Для людей ничего не меняется. Основные нововведения с 1 марта касаются непосредственно средств массовой информации, а также блогеров. Им будет нельзя рассказывать о способах обхода блокировок, а также каким-либо образом рекламировать VPN.
СМИ, как пишет эксперт, должны просмотреть все материалы, опубликованные ранее. Убрать или отредактировать те, в которых есть «популяризация VPN-сервисов».
За нарушение запрета на популяризацию VPN-сервисов предусмотрены штрафы (и не только), однако использование VPN-сервисов все еще не является незаконным.