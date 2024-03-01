Запрет на популяризацию VPN-сервисов в России коснулся только СМИ и блогеров

С 1 марта 2024 года в России нельзя рассказывать о способах обхода блокировок и рекламировать VPN-сервисы.

Кого касается запрет? СМИ, зарегистрированные в России и блогеров, проживающих в России. Блогеры, живущие за рубежом, не подпадают под действие этого закона.