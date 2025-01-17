Запрет TikTok в США привел к массовому желанию американцев выучить китайский

Опубликовано 17 января 2025, 06:451 мин.
Запрет TikTok в США привел к массовому желанию американцев выучить китайскийВсплеск числа изучающих китайский в Duolingo
В связи с возможностью запрета TikTok в США многие граждане страны начали искать альтернативы. Одним из лучших вариантов стало китайское приложение RedNote (также называемое Xiaohongshu), которое быстро поднялось на вершину Apple App Store. Всего за несколько дней к RedNote присоединилось более 700 000 новых пользователей, поскольку люди обратились к нему в поисках «опыта», схожего с TikTok. Но есть и другое последствие запрета.
Наряду с этим в Duolingo, популярном приложении для изучения языков, число новых пользователей, изучающих китайский, увеличилось на 216%. Многие американские пользователи изучают этот язык, чтобы лучше использовать RedNote, поскольку большая часть контента приложения на китайском языке.
Duolingo даже создала видео с хэштегом #rednote и #tiktokban, показывая, как ее талисман учит языку тех, кого они назвали «беженцами из TikTok». Тем временем китайские пользователи RedNote общаются со своими новыми американскими коллегами, изучают английский сленг и развлекаются, пишут СМИ.