Запрет TikTok в США привел к массовому желанию американцев выучить китайский

Наряду с этим в Duolingo, популярном приложении для изучения языков, число новых пользователей, изучающих китайский, увеличилось на 216%. Многие американские пользователи изучают этот язык, чтобы лучше использовать RedNote, поскольку большая часть контента приложения на китайском языке.

Duolingo даже создала видео с хэштегом #rednote и #tiktokban, показывая, как ее талисман учит языку тех, кого они назвали «беженцами из TikTok». Тем временем китайские пользователи RedNote общаются со своими новыми американскими коллегами, изучают английский сленг и развлекаются, пишут СМИ.