Запретят ли в России Telegram

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Запретят ли в России TelegramМнение зампреда комитета по информационной политике
На фоне массовых блокировок ресурсов журналисты спросили зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева о возможности запрета Telegram в России. На это он сказал изданию «Подъём», что пока мессенджер политически нейтрален, его трогать не будут, а становиться ангажированным ему незачем. На это, впрочем, источники, близкие к Telegram, отреагировали иронично.
Матвейчев заявил, что «Дуров нашёл компромисс с ФСБ». «Не договор, не то, что он однозначно сказал "заходите, делайте что хотите в моём хозяйстве", но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов», — заявил собеседник издания. Он также утверждает, что сервис установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за «всеми опасными субъектами».
Издание «Код Дурова» попросило комментарий у источника, близкого к Telegram, что он думает по поводу слов Матвейчева. На это источник ответил так: «Клоуны».
Источник: Подъём