Запретят ли в России Telegram

Матвейчев заявил, что «Дуров нашёл компромисс с ФСБ». «Не договор, не то, что он однозначно сказал "заходите, делайте что хотите в моём хозяйстве", но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов», — заявил собеседник издания. Он также утверждает, что сервис установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за «всеми опасными субъектами».

Издание «Код Дурова» попросило комментарий у источника, близкого к Telegram, что он думает по поводу слов Матвейчева. На это источник ответил так: «Клоуны».