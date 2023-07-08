Запущен магазин видеоигр Robot Cache: можно не только покупать, но и продавать

Эта инновационная платформа позволяет клиентам покупать и продавать игры из своей цифровой библиотеки, используя криптовалюту или наличные. Построенный на технологии блокчейн, Robot Cache отслеживает транзакции с играми и перераспределяет часть выручки разработчикам и последнему владельцу игры.

Разработчики получают 70 процентов выручки от продажи «подержанных» игр, владелец игры получает 25 процентов, а Robot Cache оставляет себе 5 процентов. Платформа также вводит собственную цифровую валюту под названием «железо», которую можно заработать в ходе транзакций, выполнения заданий и игры с друзьями.

Платформа привлекла к сотрудничеству крупных издателей, включая Konami, Deep Silver и 505 Games, а также AMD.