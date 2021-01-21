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Запущен сервис для объединения всех мессенджеров в одно приложение
Если надоело переключаться между приложениями
Основатель Pebble, компании-производителя смарт-часов, объявил о запуске нового сервиса Beeper. Это универсальное приложение, которое объединяет сразу 15 разных мессенджеров в один интерфейс. В список поддерживаемых мессенджеров входят WhatsApp, Signal, Telegram, Slack, Twitter, Discord, Instagram, Facebook Messenger, iMessage и др.
Сервис платный — стоит $10 в месяц. Интереснее всего в Beeper выглядит поддержка iMessage. Это приложение официально доступно только для устройств Apple. Команда Beeper заявила, что её сервис позволит запускать iMessage на Android, Windows и Linux. Правда, здесь используется одна хитрость.
Beeper
Если у пользователя уже есть всегда подключённый к сети Mac, клиент Beeper для Mac будет служить в качестве своеобразного моста. А вот если компьютера Apple нет, то Beeper обещает отправить каждому пользователю iPhone, на котором уже сделали джейлбрейк и установили приложение Beeper. Правда, не стоит рассчитывать на крутую модель — разработчики готовы прислать старые iPhone 4S.