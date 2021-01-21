Запущен сервис для объединения всех мессенджеров в одно приложение

Если у пользователя уже есть всегда подключённый к сети Mac, клиент Beeper для Mac будет служить в качестве своеобразного моста. А вот если компьютера Apple нет, то Beeper обещает отправить каждому пользователю iPhone, на котором уже сделали джейлбрейк и установили приложение Beeper. Правда, не стоит рассчитывать на крутую модель — разработчики готовы прислать старые iPhone 4S.